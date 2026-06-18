La Chartre-sur-le-Loir

Vignobles & Caves

La Chartre-sur-le-Loir Sarthe

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-08-04 15:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Visite guidée par un vigneron alliant la nature et technique Balade dans les vignes de la Vallée du Loir, visite du domaine,du chai et dégustations.

Chaque mardi à 11h en juillet et août, partez pour une heure d’immersion guidée avec un vigneron balade commentée dans le vignoble, découverte du domaine et du chai, puis dégustation de deux cuvées minimum.Une expérience pédagogique, authentique et accessible, pour comprendre le métier et savourer les vins à leur source.

Descriptif

Balade commentée (30 min). Explorez les vignes des Coteaux du Loir et Jasnières, découvrez les cépages, le travail de la vigne et le terroir.

Visite du domaine et du chai (30 min). Plongez dans l’univers du vigneron savoir-faire, vinification et passion du métier.

Dégustation de 2 vins AOC minimum Appréciez toute la richesse des vins du domaine.

Durée de l’animation 1 h

Prix par personne 15€ adulte. Gratuité pour les enfants.

Participants Jusqu’à 20 personnes.

Réservation jusqu’au lundi 12h. .

La Chartre-sur-le-Loir 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 83 info@vallee-du-loir.com

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English :

A guided tour led by a winemaker that combines nature and technique: A stroll through the vineyards of the Loir Valley, a tour of the estate and the winery, and wine tastings.

L’événement Vignobles & Caves La Chartre-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Vallée du Loir