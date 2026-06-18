La Chartre-sur-le-Loir

Dégustation gourmande

13 Place de la République La Chartre-sur-le-Loir Sarthe

Tarif : – – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 11:00:00

fin : 2026-07-31 13:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

En juillet et août, les vendredis, RDV à 11h à la Maison du Tourisme et du Vignoble pour une séance d’accord de 4 mets et de 4 vins différents avec les conseils d’une œnologue

Initiez‑vous aux vins de Jasnières et des Coteaux‑du‑Loir lors d’un moment convivial alliant simplicité et découverte.

À travers quatre accords mets‑vins accessibles et surprenants, explorez les bases des associations gustatives et savourez la richesse des produits locaux.

Une parenthèse décontractée pour comprendre nos appellations autrement.

Renseignements au 02.43.38.16.83 ou www.vallee-du-loir.com.

Réservation jusqu’au jeudi 9h.

Prix par personne 30€ adulte

Durée de l’animation 2h

Participants Jusqu’à 10 personnes. .

13 Place de la République La Chartre-sur-le-Loir 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 83 info@vallee-du-loir.com

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English :

In July and August, every Friday at 11 a.m., join us at the Maison du Tourisme et du Vignoble for a tasting session featuring four different dishes paired with four different wines, with guidance from an oenologist.

L’événement Dégustation gourmande La Chartre-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Vallée du Loir