Apero DJ set Palet et Frites de panisse Pont Bonen Rostrenen
Apero DJ set Palet et Frites de panisse Pont Bonen Rostrenen lundi 20 juillet 2026.
Rostrenen
Apero DJ set Palet et Frites de panisse
Pont Bonen ECLUSE 150 Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:30:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Dj Balaka va ambiancer le gazon avec un set electro latino house.
Le long du canal, à l’écluse 150, le terrain sera dégagé pour accueillir vos planches et palets
Org. Ecluse 150 .
Pont Bonen ECLUSE 150 Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 63 76 08 74
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English :
L’événement Apero DJ set Palet et Frites de panisse Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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