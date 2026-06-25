Apero DJ set Palet et Frites de panisse Pont Bonen Rostrenen

Rostrenen

Apero DJ set Palet et Frites de panisse

Pont Bonen ECLUSE 150 Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Dj Balaka va ambiancer le gazon avec un set electro latino house.

Le long du canal, à l’écluse 150, le terrain sera dégagé pour accueillir vos planches et palets

Org. Ecluse 150 .

Pont Bonen ECLUSE 150 Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 63 76 08 74

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English :

L’événement Apero DJ set Palet et Frites de panisse Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh