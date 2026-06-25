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Apero DJ set Palet et Frites de panisse Pont Bonen Rostrenen

Apero DJ set Palet et Frites de panisse Pont Bonen Rostrenen lundi 20 juillet 2026.

Lieu
Pont Bonen
Adresse
ECLUSE 150
Ville
22110 Rostrenen
Département
Côtes-d'Armor
Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Rostrenen

Apero DJ set Palet et Frites de panisse

Pont Bonen ECLUSE 150 Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:30:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Dj Balaka va ambiancer le gazon avec un set electro latino house.
Le long du canal, à l’écluse 150, le terrain sera dégagé pour accueillir vos planches et palets

Org. Ecluse 150   .

Pont Bonen ECLUSE 150 Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 63 76 08 74 

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English :

L’événement Apero DJ set Palet et Frites de panisse Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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