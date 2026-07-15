Apéro Drone Cloyes-les-Trois-Rivières
samedi 8 août 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Apéro Drone
Vallée de l’Aigre Charray Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 75 – 75 – EUR
75
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Que vous soyez en famille ou entre amis, venez prendre part à une initiation encadrée par un télépilote professionnel mêlant découverte du pilotage, course de drones, observation de la nature et apéro composé de produits locaux.
Pour les enfants à partir de 7 ans.
Règlement et réservation obligatoire auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 75 .
Vallée de l’Aigre Charray Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Whether you’re with family or friends, come join us for an introductory session led by a professional drone pilot that combines an introduction to flying, drone racing, nature observation, and an aperitif featuring local products.
L’événement Apéro Drone Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GRAND CHATEAUDUN
À voir aussi à Cloyes-les-Trois-Rivières (Eure-et-Loir)
- Les Mercredis sur l’île de Romilly Cloyes-les-Trois-Rivières 15 juillet 2026
- Balade nature Au fil de l’Aigre Cloyes-les-Trois-Rivières 17 juillet 2026
- Randonnée pédestre Cloyes-les-Trois-Rivières 19 juillet 2026
- Visite guidée du bourg de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières 21 juillet 2026
- Les Mercredis sur l’île de Romilly Cloyes-les-Trois-Rivières 22 juillet 2026