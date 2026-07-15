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Apéro Drone Cloyes-les-Trois-Rivières

samedi 8 août 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières

Apéro Drone Cloyes-les-Trois-Rivières

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Vallée de l'Aigre Charray
Ville
28220 Cloyes-les-Trois-Rivières
Département
Eure-et-Loir
Tarif
75 75 75 Tarif de base plein tarif

Cloyes-les-Trois-Rivières

Apéro Drone

Vallée de l’Aigre Charray Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 75 – 75 – EUR
75
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Que vous soyez en famille ou entre amis, venez prendre part à une initiation encadrée par un télépilote professionnel mêlant découverte du pilotage, course de drones, observation de la nature et apéro composé de produits locaux.
Pour les enfants à partir de 7 ans.
Règlement et réservation obligatoire auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 75  .

Vallée de l’Aigre Charray Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46  bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

Whether you’re with family or friends, come join us for an introductory session led by a professional drone pilot that combines an introduction to flying, drone racing, nature observation, and an aperitif featuring local products.

L’événement Apéro Drone Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GRAND CHATEAUDUN

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