Apéro en mer au Havre Le Havre
vendredi 28 août 2026 · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Apéro en mer au Havre
Digue Charles Olsen Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
De juin à septembre, profitez d’un moment de détente en mer au départ du port de plaisance.
Notre équipage sera ravi de vous accueillir sur son navire, le Ville du Havre , pour que vous puissiez profiter jusqu’au bout des belles journées ensoleillées. En famille ou entre amis, venez passer un moment convivial autour d’un verre dans un cadre unique !
La consommation n’est plus incluse dans le ticket d’entrée. Possibilité de ramener des choses à grignoter à bord.
Durée 1h30
Inscription obligatoire .
Digue Charles Olsen Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
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English : Apéro en mer au Havre
L’événement Apéro en mer au Havre Le Havre a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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