UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aubagne

Apéro entre amis à l’Aubagnaise L’Aubagnaise Aubagne

jeudi 30 juillet 2026 · L'Aubagnaise · Aubagne

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
L'Aubagnaise
Adresse
6 cours Barthélemy
Ville
13400 Aubagne
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
12 12 12

Aubagne

Apéro entre amis à l’Aubagnaise

Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 18h. L’Aubagnaise 6 cours Barthélemy Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Partagez un Apéro entre amis à l’Aubagnaise à Aubagne ! Un moment convivial pour profiter d’une parenthèse gourmande et festive.
Rendez-vous chez Agnès pour partager planches de charcuterie, fromages, pizza
sur un fond de musique italienne.   .

L’Aubagnaise 6 cours Barthélemy Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 93 93 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy an aperitif with friends at L’Aubagnaise in Aubagne! A fun get-together to enjoy a delicious and festive break.

L’événement Apéro entre amis à l’Aubagnaise Aubagne a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

À voir aussi à Aubagne (Bouches-du-Rhône)