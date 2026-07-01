Apéro entre amis à l’Aubagnaise L’Aubagnaise Aubagne
jeudi 30 juillet 2026 · L'Aubagnaise · Aubagne
Informations pratiques
Aubagne
Apéro entre amis à l’Aubagnaise
Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 18h. L’Aubagnaise 6 cours Barthélemy Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Partagez un Apéro entre amis à l’Aubagnaise à Aubagne ! Un moment convivial pour profiter d’une parenthèse gourmande et festive.
Rendez-vous chez Agnès pour partager planches de charcuterie, fromages, pizza
sur un fond de musique italienne. .
L’Aubagnaise 6 cours Barthélemy Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 93 93
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English :
Enjoy an aperitif with friends at L’Aubagnaise in Aubagne! A fun get-together to enjoy a delicious and festive break.
L’événement Apéro entre amis à l’Aubagnaise Aubagne a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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