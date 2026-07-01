Apéro entre amis à l’Aubagnaise L’Aubagnaise Aubagne

Informations pratiques

Aubagne

Apéro entre amis à l’Aubagnaise

Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 18h. L’Aubagnaise 6 cours Barthélemy Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Partagez un Apéro entre amis à l’Aubagnaise à Aubagne ! Un moment convivial pour profiter d’une parenthèse gourmande et festive.

Rendez-vous chez Agnès pour partager planches de charcuterie, fromages, pizza

sur un fond de musique italienne. .

L’Aubagnaise 6 cours Barthélemy Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 93 93

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English :

Enjoy an aperitif with friends at L’Aubagnaise in Aubagne! A fun get-together to enjoy a delicious and festive break.

L’événement Apéro entre amis à l’Aubagnaise Aubagne a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile