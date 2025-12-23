Informations pratiques

Aubagne

Fête de Notre Dame des Neiges

Du 01/08 au 09/08/2026 tous les jours. Beaudinard Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-01

Rendez-vous très attendu des Aubagnais ! Les festivités de Notre-Dame des Neiges sont présentes depuis plus d’un siècle et font perdurer les valeurs traditionnelles du terroir aubagnais.

Si la manifestation s’inscrit dans le calendrier des fêtes provençales populaires de la Saint-Eloi, saint patron des maréchaux-ferrants, elle reste avant tout l’occasion de festoyer et de créer du lien social avec les habitants.



1er août 21 h Soirée mousse lancement de la fête

2 août 19 h Grand LOTO nocturne

3 août 13 h Aïoli (réservation au Cercle)

4 août 4 août 20 h Embrasement de la chapelle

5 août 11 h Messe de Notre Dame des Neiges

6 août 19 h Beaud’en Couleurs (color run) suivi d’une sardinade et soirée DJ

7 août 21 h repas / spectacle avec Pepino (réservation au Cercle)

8 août 21 h soirée Disco

9 août 10 h 30 Cavalcade

13 h Banquet des charretiers

18 h vente du gaillardet 2027

21 h Soirée spectacle .

Beaudinard Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 84 33 55

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English :

A highly anticipated event for the people of Aubagne! The festivities of Notre-Dame des Neiges have been present for more than a century and keep alive the traditional values of the Aubagne region.

L’événement Fête de Notre Dame des Neiges Aubagne a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile