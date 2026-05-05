Apéro jeu de go chemin de la Vieille Forme Rochefort
Apéro jeu de go chemin de la Vieille Forme Rochefort dimanche 24 mai 2026.
Rochefort
Apéro jeu de go
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-24 20:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Par l’association Kantai (association de jeu de go).
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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
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English : Aperitif Go Game
Organised by the Kantai Association (Go club).
L’événement Apéro jeu de go Rochefort a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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