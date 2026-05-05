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Apéro jeu de go chemin de la Vieille Forme Rochefort

Apéro jeu de go chemin de la Vieille Forme Rochefort dimanche 24 mai 2026.

Lieu : chemin de la Vieille Forme

Adresse : Le Clos

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Rochefort

Apéro jeu de go

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-24 20:30:00

Date(s) :
2026-05-24

Par l’association Kantai (association de jeu de go).
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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   leclos@mailo.com

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English : Aperitif Go Game

Organised by the Kantai Association (Go club).

L’événement Apéro jeu de go Rochefort a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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