Apéro jeu de go chemin de la Vieille Forme Rochefort

Rochefort

Apéro jeu de go

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 19:00:00

fin : 2026-05-24 20:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Par l’association Kantai (association de jeu de go).

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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

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English : Aperitif Go Game

Organised by the Kantai Association (Go club).

L’événement Apéro jeu de go Rochefort a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan