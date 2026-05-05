Visite contée pour enfants Petit-arbre veut naviguer Musée National de la Marine Rochefort
Visite contée pour enfants Petit-arbre veut naviguer Musée National de la Marine Rochefort mercredi 6 mai 2026.
Rochefort
Visite contée pour enfants Petit-arbre veut naviguer
Musée National de la Marine 1 place de La Gallissonnière Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 16:00:00
fin : 2026-05-08 16:45:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-08 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-01
A l’aide du kamishibaï, un théâtre d’images dans lequel se succèdent des planches illustrées, les enfants se laissent captiver par l’histoire contée de Petit-Arbre.
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Musée National de la Marine 1 place de La Gallissonnière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 86 57 rochefort@musee-marine.fr
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English : Storytelling tour for children Little tree wants to sail
With the help of the kamishibai, a picture theatre in which illustrated boards follow one another, children are captivated by the story told by Little Tree.
L’événement Visite contée pour enfants Petit-arbre veut naviguer Rochefort a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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