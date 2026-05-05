Printemps des cimetières Le cimetière de la Marine sur les pas des héros et des anonymes de Rochefort rue Amiral Meyer Rochefort

Rochefort

Printemps des cimetières Le cimetière de la Marine sur les pas des héros et des anonymes de Rochefort

rue Amiral Meyer Cimetière de la Marine Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Visite commentée du cimetière de la Marine de Rochefort.

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rue Amiral Meyer Cimetière de la Marine Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

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English : Spring in the Cemeteries: The Naval Cemetery In the Footsteps of Rochefort’s Heroes and the Unknown

Guided tour of the Rochefort naval cemetery.

L’événement Printemps des cimetières Le cimetière de la Marine sur les pas des héros et des anonymes de Rochefort Rochefort a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Rochefort Océan