Le printemps des cimetières Rochefort
Le printemps des cimetières Rochefort vendredi 8 mai 2026.
Rochefort
Le printemps des cimetières
Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Le printemps des cimetières est l’occasion de découvrir les tombes rochefortaises sous un autre jour. Avec la participation de l’ARCEF et l’ONAC (Office National des Anciens Combattants).
.
Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Springtime in the cemeteries
‘Spring in the Cemeteries’ offers a chance to see Rochefort’s graves in a new light. With the support of ARCEF and ONAC (the National Office for Veterans).
L’événement Le printemps des cimetières Rochefort a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)
- Evénement de lancement timbre pour les 400 ans de la Marine Nationale Musée National de la Marine Hôtel de Cheusses Rochefort 5 mai 2026
- Projection Les Portes de la nuit Esplanade Jean-Louis Frot Rochefort 5 mai 2026
- Le Champ des possibles La Coupe d’Or Rochefort 6 mai 2026
- Ciné jeunesse Dilili à Paris Palais des congrès Rochefort 6 mai 2026
- Printemps des cimetières Le cimetière de la Marine sur les pas des héros et des anonymes de Rochefort rue Amiral Meyer Rochefort 8 mai 2026