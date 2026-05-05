Rochefort

Le printemps des cimetières

Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Le printemps des cimetières est l’occasion de découvrir les tombes rochefortaises sous un autre jour. Avec la participation de l’ARCEF et l’ONAC (Office National des Anciens Combattants).

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Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

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English : Springtime in the cemeteries

‘Spring in the Cemeteries’ offers a chance to see Rochefort’s graves in a new light. With the support of ARCEF and ONAC (the National Office for Veterans).

L’événement Le printemps des cimetières Rochefort a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Rochefort Océan