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Apéro-lecture Château-Renard

Apéro-lecture Château-Renard

Apéro-lecture Château-Renard jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : 45 Place de la République

Ville : 45220 Château-Renard

Département : Loiret

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Château-Renard

Apéro-lecture

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Venez clore cette belle journée en douceur ! L’apéro-lecture, c’est un moment ouvert à tous, autour d’une lecture à voix haute et dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Venez clore cette belle journée en douceur ! L’apéro-lecture, c’est un moment ouvert à tous, autour d’une lecture à voix haute et dans une ambiance chaleureuse et détendue.   .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 

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English :

Come and round off this wonderful day in style! The apéro-lecture is open to all, with read-alouds in a warm and relaxed atmosphere.

L’événement Apéro-lecture Château-Renard a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO

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