Apéro-lecture Château-Renard
Apéro-lecture Château-Renard jeudi 9 juillet 2026.
Château-Renard
Apéro-lecture
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Venez clore cette belle journée en douceur ! L’apéro-lecture, c’est un moment ouvert à tous, autour d’une lecture à voix haute et dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Venez clore cette belle journée en douceur ! L’apéro-lecture, c’est un moment ouvert à tous, autour d’une lecture à voix haute et dans une ambiance chaleureuse et détendue. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
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English :
Come and round off this wonderful day in style! The apéro-lecture is open to all, with read-alouds in a warm and relaxed atmosphere.
L’événement Apéro-lecture Château-Renard a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO
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