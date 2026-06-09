Château-Renard

Apéro-lecture

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Venez clore cette belle journée en douceur ! L’apéro-lecture, c’est un moment ouvert à tous, autour d’une lecture à voix haute et dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Venez clore cette belle journée en douceur ! L’apéro-lecture, c’est un moment ouvert à tous, autour d’une lecture à voix haute et dans une ambiance chaleureuse et détendue. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

Come and round off this wonderful day in style! The apéro-lecture is open to all, with read-alouds in a warm and relaxed atmosphere.

L’événement Apéro-lecture Château-Renard a été mis à jour le 2026-06-09 par OT 3CBO