Hamlet (Comédie-Française au cinéma) Château-Renard
Hamlet (Comédie-Française au cinéma) Château-Renard dimanche 14 juin 2026.
Château-Renard
Hamlet (Comédie-Française au cinéma)
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Alors même que les funérailles sont à peine achevées, Hamlet apprend par le fantôme de son père, défunt roi du Danemark, que sa mort est un crime perpétré par son oncle Claudius pour prendre sa place et que sa mère va s’unir à l’usurpateur du trône …
Hamlet (Retransmission de la Comédie-Française)
Mise en scène de Ivo Van Hove avec la Troupe de la Comédie-Française (2h05)
Alors même que les funérailles sont à peine achevées, Hamlet apprend par le fantôme de son père, défunt roi du Danemark, que sa mort est un crime perpétré par son oncle Claudius pour prendre sa place et que sa mère va s’unir à l’usurpateur du trône … 15 .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
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English :
As the funeral draws to a close, Hamlet learns from the ghost of his father, the late King of Denmark, that his death was a crime perpetrated by his uncle Claudius to take his place, and that his mother is to unite with the usurper of the throne …
L’événement Hamlet (Comédie-Française au cinéma) Château-Renard a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO
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