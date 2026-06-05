Château-Renard

Atelier jouons avec les mots

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Offrez-vous un moment créatif et venez jouer avec les mots ! Calligrammes ou acrostiches, vous verrez qu’ils peuvent être bien plus qu’un simple trait sur un carnet.

Rendez-vous à la médiathèque pour participer à un atelier d’art calligraphique !

Offrez-vous un moment créatif et venez jouer avec les mots ! Calligrammes ou acrostiches, vous verrez qu’ils peuvent être bien plus qu’un simple trait sur un carnet.

Rendez-vous à la médiathèque pour participer à un atelier d’art calligraphique ! .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

Treat yourself to a creative moment and come and play with words! From calligrams to acrostics, you’ll see that words can be much more than just a line in a notebook.

Join us at the media library for a calligraphy workshop!

L’événement Atelier jouons avec les mots Château-Renard a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO