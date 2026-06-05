Atelier jouons avec les mots Château-Renard
Atelier jouons avec les mots Château-Renard samedi 27 juin 2026.
Château-Renard
Atelier jouons avec les mots
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Offrez-vous un moment créatif et venez jouer avec les mots ! Calligrammes ou acrostiches, vous verrez qu’ils peuvent être bien plus qu’un simple trait sur un carnet.
Rendez-vous à la médiathèque pour participer à un atelier d’art calligraphique !
Offrez-vous un moment créatif et venez jouer avec les mots ! Calligrammes ou acrostiches, vous verrez qu’ils peuvent être bien plus qu’un simple trait sur un carnet.
Rendez-vous à la médiathèque pour participer à un atelier d’art calligraphique ! .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
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English :
Treat yourself to a creative moment and come and play with words! From calligrams to acrostics, you’ll see that words can be much more than just a line in a notebook.
Join us at the media library for a calligraphy workshop!
L’événement Atelier jouons avec les mots Château-Renard a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO
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