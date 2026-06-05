P’tits lecteurs Château-Renard
P’tits lecteurs Château-Renard mercredi 10 juin 2026.
Château-Renard
P’tits lecteurs
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:30:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Rejoignez-nous pour un moment magique, où les histoires prennent vie à travers des illustrations colorées et des récits captivants !
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45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
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English :
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L’événement P’tits lecteurs Château-Renard a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO
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