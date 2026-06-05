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P’tits lecteurs Château-Renard

P’tits lecteurs Château-Renard

P’tits lecteurs Château-Renard mercredi 10 juin 2026.

Adresse : 45 Place de la République

Ville : 45220 Château-Renard

Département : Loiret

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Château-Renard

P’tits lecteurs

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:30:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Rejoignez-nous pour un moment magique, où les histoires prennent vie à travers des illustrations colorées et des récits captivants !
Rejoignez-nous pour un moment magique, où les histoires prennent vie à travers des illustrations colorées et des récits captivants !   .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 

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L’événement P’tits lecteurs Château-Renard a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO

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