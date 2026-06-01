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Club culture ados Château-Renard

Club culture ados Château-Renard

Club culture ados Château-Renard vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 45 Place de la République

Ville : 45220 Château-Renard

Département : Loiret

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Château-Renard

Club culture ados

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 18:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Viens découvrir le Club Culture Ados à la médiathèque !
Un espace pour échanger autour de tes coups de cœur livres, BD, mangas, films, séries, jeux vidéo… tout ce qui te passionne !
Viens découvrir le Club Culture Ados à la médiathèque !
Un espace pour échanger autour de tes coups de cœur livres, BD, mangas, films, séries, jeux vidéo… tout ce qui te passionne !   .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 

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English :

Come and discover the Teen Culture Club at the media library!
It’s a place where you can share your favorite books, comics, manga, films, TV series, video games? whatever you’re into!

L’événement Club culture ados Château-Renard a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO

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