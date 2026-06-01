Club culture ados Château-Renard
Club culture ados Château-Renard vendredi 26 juin 2026.
Château-Renard
Club culture ados
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 18:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Viens découvrir le Club Culture Ados à la médiathèque !
Un espace pour échanger autour de tes coups de cœur livres, BD, mangas, films, séries, jeux vidéo… tout ce qui te passionne !
Viens découvrir le Club Culture Ados à la médiathèque !
Un espace pour échanger autour de tes coups de cœur livres, BD, mangas, films, séries, jeux vidéo… tout ce qui te passionne ! .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
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English :
Come and discover the Teen Culture Club at the media library!
It’s a place where you can share your favorite books, comics, manga, films, TV series, video games? whatever you’re into!
L’événement Club culture ados Château-Renard a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO
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