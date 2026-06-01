Café rencontre avec vos bibliothécaires Château-Renard
Café rencontre avec vos bibliothécaires Château-Renard samedi 13 juin 2026.
Château-Renard
Café rencontre avec vos bibliothécaires
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Vous vous demandez à quoi ressemble la journée type de votre bibliothécaire ? Vous aimeriez savoir en quoi consiste exactement le métier?
Nous vous proposons de venir nous rencontrer autour d’un café afin de mieux comprendre notre métier.
Vous vous demandez à quoi ressemble la journée type de votre bibliothécaire ? Vous aimeriez savoir en quoi consiste exactement le métier et si, comme le veut la légende, elles passent leur journée à lire ?
Nous vous proposons de venir nous rencontrer autour d’un café afin de mieux comprendre notre métier. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
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English :
Wondering what your typical librarian’s day is like? Would you like to know exactly what our job entails?
Come and meet us over coffee to find out more about our profession.
L’événement Café rencontre avec vos bibliothécaires Château-Renard a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO
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