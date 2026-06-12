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Apéro lecture Montargis

Apéro lecture Montargis

Apéro lecture Montargis mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue Franklin Roosevelt

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Montargis

Apéro lecture

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 20:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Apéro lecture
Lecture estivale par les bibliothécaires, dans un petit carré de verdure. Si la pluie s’invite aussi ou s’il fait trop chaud, nous nous installerons dans la médiathèque. Nous offrons les boissons et comptons sur vous pour apporter et partager des petites choses à grignoter.   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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Apéro lecture

L’événement Apéro lecture Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS

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