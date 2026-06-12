Apéro lecture Montargis
Apéro lecture Montargis mercredi 22 juillet 2026.
Montargis
Apéro lecture
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 20:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Apéro lecture
Lecture estivale par les bibliothécaires, dans un petit carré de verdure. Si la pluie s’invite aussi ou s’il fait trop chaud, nous nous installerons dans la médiathèque. Nous offrons les boissons et comptons sur vous pour apporter et partager des petites choses à grignoter. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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Apéro lecture
L’événement Apéro lecture Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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