Apéro lecture Médiathèque Mourenx

Informations pratiques

Mourenx

Apéro lecture

Médiathèque 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Parmi une sélection de romans et de BD, venez échanger et partager vos coups de cœur ou déceptions avec les équipes des 22 bibliothèques du réseau. La rencontre se clôturera autour d’un buffet partagé. Amenez vos spécialités.

Sur réservation. .

Médiathèque 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80

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English : Apéro lecture

L’événement Apéro lecture Mourenx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn