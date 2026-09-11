Apéro lecture Médiathèque Mourenx
vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque · Mourenx
Informations pratiques
Mourenx
Apéro lecture
Médiathèque 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Parmi une sélection de romans et de BD, venez échanger et partager vos coups de cœur ou déceptions avec les équipes des 22 bibliothèques du réseau. La rencontre se clôturera autour d’un buffet partagé. Amenez vos spécialités.
Sur réservation. .
Médiathèque 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80
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English : Apéro lecture
L’événement Apéro lecture Mourenx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn
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