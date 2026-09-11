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Apéro lecture Médiathèque Mourenx

vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque · Mourenx

Apéro lecture Médiathèque Mourenx

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
2 avenue Charles Moureu
Ville
64150 Mourenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Mourenx

Apéro lecture

Médiathèque 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Parmi une sélection de romans et de BD, venez échanger et partager vos coups de cœur ou déceptions avec les équipes des 22 bibliothèques du réseau. La rencontre se clôturera autour d’un buffet partagé. Amenez vos spécialités.

Sur réservation.   .

Médiathèque 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 

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English : Apéro lecture

L’événement Apéro lecture Mourenx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn

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