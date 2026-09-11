Rencontre Delphine Berbinau Médiathèque Le MIX Mourenx

Informations pratiques

Mourenx

Rencontre Delphine Berbinau

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Avec Avant que la terre ne se referme, Delphine Berbinau explore la mémoire, le silence et la complexité des liens familiaux.

Tout public

Sur réservation. .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

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English : Rencontre Delphine Berbinau

L’événement Rencontre Delphine Berbinau Mourenx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn