Rencontre Delphine Berbinau Médiathèque Le MIX Mourenx
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Le MIX · Mourenx
Informations pratiques
Mourenx
Rencontre Delphine Berbinau
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Avec Avant que la terre ne se referme, Delphine Berbinau explore la mémoire, le silence et la complexité des liens familiaux.
Tout public
Sur réservation. .
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre Delphine Berbinau
L’événement Rencontre Delphine Berbinau Mourenx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques)
- Apéro lecture Médiathèque Mourenx 11 septembre 2026
- Festimarché Mourenx 12 septembre 2026
- Atelier Police scientifique CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx 16 septembre 2026
- Visite libre de l’espace découverte du Belvédère, Le Belvédère, Mourenx 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine Espace découverte du Belvédère Espace découverte du Belvédère Mourenx 19 septembre 2026