Journées du patrimoine Espace découverte du Belvédère Espace découverte du Belvédère Mourenx
samedi 19 septembre 2026 · Espace découverte du Belvédère · Mourenx
Informations pratiques
Mourenx
Journées du patrimoine Espace découverte du Belvédère
Espace découverte du Belvédère 22 Avenue de l’Hermitage Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir ce bâtiment historique de Mourenx, récemment rénové. L’Espace découverte intégré à ce bâtiment vous plongera dans l’aventure du bassin industriel de Lacq et de la ville nouvelle de Mourenx (vidéos, photos d’archives, textes, contenus interactifs…). Sans oublier de profiter d’une vue à 360° depuis la terrasse panoramique !
Sur réservation. Billetterie en ligne. .
Espace découverte du Belvédère 22 Avenue de l’Hermitage Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 73 03
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English : Journées du patrimoine Espace découverte du Belvédère
L’événement Journées du patrimoine Espace découverte du Belvédère Mourenx a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Coeur de Béarn
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