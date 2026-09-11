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Journées du patrimoine Espace découverte du Belvédère Espace découverte du Belvédère Mourenx

samedi 19 septembre 2026 · Espace découverte du Belvédère · Mourenx

Journées du patrimoine Espace découverte du Belvédère Espace découverte du Belvédère Mourenx

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Espace découverte du Belvédère
Adresse
22 Avenue de l'Hermitage
Ville
64150 Mourenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Mourenx

Journées du patrimoine Espace découverte du Belvédère

Espace découverte du Belvédère 22 Avenue de l’Hermitage Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir ce bâtiment historique de Mourenx, récemment rénové. L’Espace découverte intégré à ce bâtiment vous plongera dans l’aventure du bassin industriel de Lacq et de la ville nouvelle de Mourenx (vidéos, photos d’archives, textes, contenus interactifs…). Sans oublier de profiter d’une vue à 360° depuis la terrasse panoramique !

Sur réservation. Billetterie en ligne.   .

Espace découverte du Belvédère 22 Avenue de l’Hermitage Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 73 03 

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English : Journées du patrimoine Espace découverte du Belvédère

L’événement Journées du patrimoine Espace découverte du Belvédère Mourenx a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Coeur de Béarn

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