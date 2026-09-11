Rendez-vous des p’tits bouts Médiathèque Le MIX Mourenx

Informations pratiques

Mourenx

Rendez-vous des p’tits bouts

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le premier samedi du mois, venez avec vos tout-petits partager histoires, comptines et jeux de doigts. Doudous vivement conseillés !

Sur inscription.

De 0 à 3 ans. .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

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English : Rendez-vous des p’tits bouts

L’événement Rendez-vous des p’tits bouts Mourenx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn