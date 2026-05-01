Nexon

Apéro-Littéraire

7 Rue Pasteur Nexon Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de cet apéro-littéraire venez rencontrer Fabrice Bonardi, auteur du roman Tentatives Limousines . Un moment convivial autour d’un verre. Alors rendez-vous Ô coquin de sort, votre librairie locale à Nexon le 23 mai à 18h30. .

7 Rue Pasteur Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 35 64 o-coquin-de-sort@orange.fr

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English : Apéro-Littéraire

L’événement Apéro-Littéraire Nexon a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus