Apéro-Littéraire Nexon
Apéro-Littéraire Nexon samedi 23 mai 2026.
Nexon
Apéro-Littéraire
7 Rue Pasteur Nexon Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de cet apéro-littéraire venez rencontrer Fabrice Bonardi, auteur du roman Tentatives Limousines . Un moment convivial autour d’un verre. Alors rendez-vous Ô coquin de sort, votre librairie locale à Nexon le 23 mai à 18h30. .
7 Rue Pasteur Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 35 64 o-coquin-de-sort@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro-Littéraire
L’événement Apéro-Littéraire Nexon a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
À voir aussi à Nexon (Haute-Vienne)
- Le coucou Nexon 30 mai 2026
- Au bout du conte… Dans mon jardin il y a… Nexon 3 juin 2026
- Cirqu’en Bus pour le spectacle Strano du Cirque Trottola Le Sirque Pôle national cirque à Nexon Nexon 3 juin 2026
- Visite libre du jardin des sens, Jardin des Sens, Passerelle entre les générations, Nexon 5 juin 2026
- Visite libre du Jardin des Sens Rendez-vous aux Jardins Nexon 5 juin 2026