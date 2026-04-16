Apéro Littéraire SEICH Seich

Seich

Apéro Littéraire

SEICH Route de l’Arize Seich Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Apéro-littéraire avec Sacha Bertrand autour de 1 h 02, le vent se lève , un roman d’apprentissage féroce sur l’emprise et une ode à la vie sauvage.

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SEICH Route de l’Arize Seich 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25

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English :

Apéro-littéraire with Sacha Bertrand on 1 h 02, le vent se lève (1:02 am, the wind rises), a ferocious learning novel about control and an ode to the wild.

L’événement Apéro Littéraire Seich a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65