Soirée tapas ! Pyrénées Andes Café, épicerie Seich
Soirée tapas ! Pyrénées Andes Café, épicerie Seich vendredi 1 mai 2026.
Seich
Soirée tapas !
Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
avec le retour du soleil, les tapas et pizza s’invitent chez nous !
Pensez à réserver pour notre organisation et votre confort: 0776878525
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Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25
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English :
with the return of the sun, tapas and pizza are coming to us!
Don’t forget to make a reservation for our organization and your comfort: 0776878525
L’événement Soirée tapas ! Seich a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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