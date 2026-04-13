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Soirée tapas ! Pyrénées Andes Café, épicerie Seich

Soirée tapas ! Pyrénées Andes Café, épicerie Seich vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Pyrénées Andes Café, épicerie

Adresse : 5 Route de l'Arize

Ville : 65150 Seich

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Seich

Soirée tapas !

Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

avec le retour du soleil, les tapas et pizza s’invitent chez nous !
Pensez à réserver pour notre organisation et votre confort: 0776878525
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Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25 

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English :

with the return of the sun, tapas and pizza are coming to us!
Don’t forget to make a reservation for our organization and your comfort: 0776878525

L’événement Soirée tapas ! Seich a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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