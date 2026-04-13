Goûter Littéraire SEICH Seich

Seich

Goûter Littéraire

SEICH Route de l’Arize Seich Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 17:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Goûter-littéraire avec Anne Langlois autour de “liberté, égalité et toilettes sèches” >> Une famille de bourges au milieu de zadistes!

Une épopée drôle et savoureuse.

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SEICH Route de l’Arize Seich 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25

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English :

Literary tea party with Anne Langlois on ?liberté, égalité et toilettes sèches? >> A bourgeois family in the midst of zadists!

A funny and delightful epic.

L’événement Goûter Littéraire Seich a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65