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Goûter Littéraire SEICH Seich

Goûter Littéraire SEICH Seich mercredi 20 mai 2026.

Lieu : SEICH

Adresse : Route de l'Arize

Ville : 65150 Seich

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Seich

Goûter Littéraire

SEICH Route de l’Arize Seich Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Goûter-littéraire avec Anne Langlois autour de “liberté, égalité et toilettes sèches” >> Une famille de bourges au milieu de zadistes!
Une épopée drôle et savoureuse.
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SEICH Route de l’Arize Seich 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25 

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English :

Literary tea party with Anne Langlois on ?liberté, égalité et toilettes sèches? >> A bourgeois family in the midst of zadists!
A funny and delightful epic.

L’événement Goûter Littéraire Seich a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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