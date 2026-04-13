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Soirée années 50 60 ! Pyrénées Andes Café, épicerie Seich

Soirée années 50 60 ! Pyrénées Andes Café, épicerie Seich samedi 16 mai 2026.

Lieu : Pyrénées Andes Café, épicerie

Adresse : 5 Route de l'Arize

Ville : 65150 Seich

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Seich

Soirée années 50 60 !

Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Soirée spéciale années 50-60 ,
les DJ ramèneront leurs meilleurs sons vinyles.

Au menu Paëlla de printemps au poulet !
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Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25 

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English :

Special 50s-60s evening,
dJs bring their best vinyl sounds.

On the menu: Spring chicken paella!

L’événement Soirée années 50 60 ! Seich a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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