Soirée années 50 60 ! Pyrénées Andes Café, épicerie Seich
Soirée années 50 60 ! Pyrénées Andes Café, épicerie Seich samedi 16 mai 2026.
Seich
Soirée années 50 60 !
Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Soirée spéciale années 50-60 ,
les DJ ramèneront leurs meilleurs sons vinyles.
Au menu Paëlla de printemps au poulet !
.
Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Special 50s-60s evening,
dJs bring their best vinyl sounds.
On the menu: Spring chicken paella!
L’événement Soirée années 50 60 ! Seich a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65
À voir aussi à Seich (Hautes-Pyrénées)
- Soirée tapas ! Pyrénées Andes Café, épicerie Seich 1 mai 2026
- Apéro Littéraire SEICH Seich 8 mai 2026
- Goûter Littéraire SEICH Seich 20 mai 2026