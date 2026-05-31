Apéro-Philo : Les Vieilles (Festival Héroïnes de 7 lieux), Maison MADIE, Nantes

Apéro-Philo : Les Vieilles (Festival Héroïnes de 7 lieux) Dimanche 28 juin, 18h00 Maison MADIE Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T18:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

À partir de pépites de la tradition orale — contes, chansons — on vient secouer les idées reçues, déplacer les préjugés, regarder autrement ces figures de vieilles qui dérangent, qui savent ou qui transforment.

Pas besoin d’être philosophe pour se poser des questions. On a tou·s·tes la capacité de penser, non ? Alors on vient comme on est, avec ses idées, ses doutes, ses intuitions — et on met tout ça en mouvement.

Écouter des histoires, réfléchir ensemble. S’entrainer à questionner les évidences. Élargir notre regard à propos de ce que c’est que d’« être vieille » : quand on réunit des habitants, des artistes et des philosophes, ça envoie du lourd !

L’atelier sera mené par Sofia ROSTAGNO (Association MindUp), avec des conteu·r·ses du festival.

Maison MADIE chemin de la boucardière, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/apero-philo »}]

Un atelier pour penser ensemble philosophie atelier

Sophie Rostagno