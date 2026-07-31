Apéro pirates au Circonflexe Nogent-le-Rotrou
vendredi 18 septembre 2026 · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Nogent-le-Rotrou
Apéro pirates au Circonflexe
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Lecture, débat et dédicace avec l’auteur et voyageur au long cours Fred Bonnet au café Le Circonflexe. Ses ouvrages La vie à bord et Pointe de l’espérance seront à l’ordre du jour.
Vendredi 18 Septembre 18h30.
Lecture, débat et dédicace avec l’auteur et voyageur au long cours Fred Bonnet au café Le Circonflexe. Ses ouvrages La vie à bord et Pointe de l’espérance seront à l’ordre du jour.
Vendredi 18 Septembre 18h30. .
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90 contact@lecirconflexe.com
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English :
Reading, discussion, and book signing with author and long-distance traveler Fred Bonnet at Café Le Circonflexe. His books *La vie à bord* and *Pointe de l’espérance* will be the focus of the event.
Friday, September 18—6:30 p.m.
L’événement Apéro pirates au Circonflexe Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-07-31 par OTs DU PERCHE
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