Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Apéro pirates au Circonflexe

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Lecture, débat et dédicace avec l’auteur et voyageur au long cours Fred Bonnet au café Le Circonflexe. Ses ouvrages La vie à bord et Pointe de l’espérance seront à l’ordre du jour.

Vendredi 18 Septembre 18h30.

Lecture, débat et dédicace avec l’auteur et voyageur au long cours Fred Bonnet au café Le Circonflexe. Ses ouvrages La vie à bord et Pointe de l’espérance seront à l’ordre du jour.

Vendredi 18 Septembre 18h30. .

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90 contact@lecirconflexe.com

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English :

Reading, discussion, and book signing with author and long-distance traveler Fred Bonnet at Café Le Circonflexe. His books *La vie à bord* and *Pointe de l’espérance* will be the focus of the event.

Friday, September 18—6:30 p.m.

L’événement Apéro pirates au Circonflexe Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-07-31 par OTs DU PERCHE