Apéro & Poésie, Habitation Néron, Le Moule

Informations pratiques

Apéro & Poésie Vendredi 18 septembre, 18h30 Habitation Néron Guadeloupe

Tarifs en prévente :

• 4 € entrée (adulte) – 5 € sur place

• 12 € (entrée + cocktail)

• 25 € (entrée + cocktail + box apéro)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:30:00+02:00 – 2026-09-19T04:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T00:30:00+02:00 – 2026-09-19T04:30:00+02:00

L’Habitation Néron et l’association DEKLAM club des poètes du Moule proposent la 1e édition de la soirée “Apéro & Poésie” avec en invité d’honneur M. Claude Danican !

Le temps d’une soirée, le public est invité se laisser charmer par des textes d’auteurs, professionnels ou amateurs, mis en valeur par le décor majestueux des jardins de l’Habitation Néron.

Cet événement réunira des auteurs, des poètes et des amoureux des belles lettres autour de la valorisation du patrimoine.

Une soirée où les mots prennent vie, où les voix résonnent sous le samana centenaire.

Venez écouter, découvrir, échanger le temps d’une soirée, entre saveur des mots et saveur des mets !

Le micro est ouvert, la parole circule tout au long de la soirée, en créole ou en français, pour que chacun s’exprime.

Habitation Néron Le Moule Le Moule 97160 Néron Guadeloupe Guadeloupe 0690 67 91 53 https://habitation-neron.fr/visite/ https://www.instagram.com/habitation_neron/ https://fareharbor.com/embeds/book/habitationneron/items/756534/calendar/2026/08/?flow=1681722&full-items=yes Ancienne sucrerie – distillerie datant du milieu du XVIIe siècle et dont l’activité a perduré jusqu’en 1966. Parking privé ; Bus TNGT arrêt Lacroix au Moule ;

L’Habitation Néron et l’association DEKLAM club des poètes du Moule proposent la 1e édition de la soirée “Apéro & Poésie” avec en invité d’honneur M. Claude Danican !

©Habitation Néron