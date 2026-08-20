Bokan’Art, Médiathèque Le Moule, Le Moule
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Le Moule · Le Moule
Informations pratiques
Bokan’Art Vendredi 18 septembre, 18h00 Médiathèque Le Moule Guadeloupe
limite 60 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T02:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T02:00:00+02:00
« Le patrimoine bâti de la Guadeloupe »
Rencontre avec Nathalie Ruffin, architecte du patrimoine, autour de la patrimonialisation du patrimoine bâti en Guadeloupe, exemples des édifices mouliens.
Médiathèque Le Moule 48 Rue Saint Jean, 97160 Le Moule, France Le Moule 97160 L’Autre Bord Guadeloupe Guadeloupe 0590230930 https://mediathequesnordguadeloupe.bibli.fr
« Le patrimoine bâti de la Guadeloupe » Rencontre avec Nathalie Ruffin, architecte du patrimoine, autour de la patrimonialisation du patrimoine bâti en Guadeloupe, exemples des édifices mouliens.
©Îles de Guadeloupe
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