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Au cœur de l’Habitation Néron, Habitation Néron, Le Moule

vendredi 18 septembre 2026 · Habitation Néron · Le Moule

Au cœur de l’Habitation Néron, Habitation Néron, Le Moule

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Habitation Néron
Adresse
Le Moule
Ville
97160 Le Moule
Département
Guadeloupe
Tarif
Gratuit sur réservation obligatoire ; groupe de 20 personnes maximum. Casquette et chaussures de marche conseillées ;

Au cœur de l’Habitation Néron 18 et 19 septembre Habitation Néron Guadeloupe

Gratuit sur réservation obligatoire ; groupe de 20 personnes maximum. Casquette et chaussures de marche conseillées ;

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’Habitation Néron vous ouvre ses portes !
Au cours d’une traversée au cœur des vestiges, laissez-vous conter les récits de cette ancienne sucrerie – distillerie dont l’origine remonte au milieu du XVIIe siècle et dont l’activité a perduré jusqu’en 1966.
Le site compte une chapelle privée consacrée en 1944.
Cette rencontre avec la mémoire des lieux s’achève par une découverte de l’univers des Rhums Papa Rouyo, à travers une initiation sensorielle entre héritage, terroir et savoir-faire contemporain.
Au programme :
Visite guidée (45 min)
Dégustation du rhum Papa Rouyo
Ce site est inscrit sur l’itinéraire mémoriel « Route de l’Esclave – Traces‑mémoires en Guadeloupe » programme de l’UNESCO.

Habitation Néron Le Moule Le Moule 97160 Néron Guadeloupe Guadeloupe 0690 67 91 53 https://habitation-neron.fr/visite/ https://www.instagram.com/habitation_neron/ https://habitation-neron.fr/visite/ Ancienne sucrerie – distillerie datant du milieu du XVIIe siècle et dont l’activité a perduré jusqu’en 1966. Parking privé ; Bus TNGT arrêt Lacroix au Moule ;
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’Habitation Néron vous ouvre ses portes !

©Habitation Néron

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