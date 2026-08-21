Au cœur de l’Habitation Néron, Habitation Néron, Le Moule
vendredi 18 septembre 2026 · Habitation Néron · Le Moule
Informations pratiques
Au cœur de l’Habitation Néron 18 et 19 septembre Habitation Néron Guadeloupe
Gratuit sur réservation obligatoire ; groupe de 20 personnes maximum. Casquette et chaussures de marche conseillées ;
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’Habitation Néron vous ouvre ses portes !
Au cours d’une traversée au cœur des vestiges, laissez-vous conter les récits de cette ancienne sucrerie – distillerie dont l’origine remonte au milieu du XVIIe siècle et dont l’activité a perduré jusqu’en 1966.
Le site compte une chapelle privée consacrée en 1944.
Cette rencontre avec la mémoire des lieux s’achève par une découverte de l’univers des Rhums Papa Rouyo, à travers une initiation sensorielle entre héritage, terroir et savoir-faire contemporain.
Au programme :
Visite guidée (45 min)
Dégustation du rhum Papa Rouyo
Ce site est inscrit sur l’itinéraire mémoriel « Route de l’Esclave – Traces‑mémoires en Guadeloupe » programme de l’UNESCO.
Habitation Néron Le Moule Le Moule 97160 Néron Guadeloupe Guadeloupe 0690 67 91 53 https://habitation-neron.fr/visite/ https://www.instagram.com/habitation_neron/ https://habitation-neron.fr/visite/ Ancienne sucrerie – distillerie datant du milieu du XVIIe siècle et dont l’activité a perduré jusqu’en 1966. Parking privé ; Bus TNGT arrêt Lacroix au Moule ;
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’Habitation Néron vous ouvre ses portes !
©Habitation Néron
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