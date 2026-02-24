APÉRO QUAI Castelnaudary

APÉRO QUAI

3 Quai du Port Castelnaudary Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:00:00

fin : 2026-05-06 20:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Du 6mai au 2 septembre 2026 à la Capitainerie du Port de Castelnaudary, retrouvez-nous pour le rendez-vous mensuel estival des Apéro Quai au bord de l’eau!

Chaque premier mercredi du mois, à 18h00, la cour de la capitainerie s’anime pour prolonger nos belles journées d’été.

Au programme des quizz autour du développement durable, la mise en avant de produits locaux avec nos producteurs et des super concerts.

.

+33 4 68 23 05 73

English :

From May 6 to September 2, 2026, join us at the Capitainerie du Port de Castelnaudary for the monthly Apéro Quai summer event!

Every first Wednesday of the month, at 6:00 pm, the harbor master?s office courtyard comes alive to prolong our beautiful summer days.

On the program: sustainable development quizzes, local produce showcases with our producers and great concerts.

