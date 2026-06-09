Apéro Quiz au Couvent des Récollets à Sézanne Couvent des Récollets Sézanne vendredi 24 juillet 2026.

Sézanne

Apéro Quiz au Couvent des Récollets à Sézanne

Couvent des Récollets 16 Rue des Récollets Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14

Au Couvent des Récollets de Sézanne, laissez-vous tenter par un Apéro Quiz champenois, une soirée originale où le Champagne rencontre la convivialité et la bonne humeur.Tout public

Et si vous mêliez plaisir des bulles et défi entre amis ?

Au Couvent des Récollets de Sézanne, laissez-vous tenter par un Apéro Quiz champenois, une soirée originale où le Champagne rencontre la convivialité et la bonne humeur.

Organisé par l’Office de tourisme de Sézanne et sa région et animé par Art Dit Vin, cet événement vous invite à tester vos connaissances, échanger et vous amuser dans une ambiance festive et pétillante.

Entre découvertes, dégustation et moments de partage, préparez-vous à vivre une soirée aussi ludique que savoureuse.

Sur réservation, places limitées.

→ Vendredi 24 juillet 2026 à 18h00

→ Vendredi 7 août 2026 à 18h00

→ Vendredi 14 août 2026 à 18h00 .

Couvent des Récollets 16 Rue des Récollets Sézanne 51120 Marne Grand Est contact@sezanne-tourisme.fr

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English : Apéro Quiz au Couvent des Récollets à Sézanne

At Sézanne’s Couvent des Récollets, let yourself be tempted by an Apéro Quiz champenois, an original evening where Champagne meets conviviality and good humor.

L’événement Apéro Quiz au Couvent des Récollets à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Sézanne et sa région