Marche Rose à Sézanne Sézanne Sézanne

Marche Rose à Sézanne

Sézanne Hall Maison des Sports Sézanne Marne

Participez à la Marche Rose à Sézanne le 6 octobre 2026 à partir de 8h30, un moment convivial et solidaire ouvert à tous.Tout public

Deux parcours sont proposés, 5–7 km et 11 km, avec un départ groupé pour partager l’effort ensemble.

Un café d’accueil sera offert aux participants pour bien commencer la matinée.

Une belle occasion de marcher pour la bonne cause, dans une ambiance chaleureuse. .

Sézanne Hall Maison des Sports Sézanne 51120 Marne Grand Est

English : Marche Rose à Sézanne

Take part in the Pink Walk in Sézanne on October 6, 2026 from 8:30 a.m., a friendly, supportive event open to all.

