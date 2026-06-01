Sophro-Balade dans le Sud-Ouest Marnais Place de la République Sézanne

Sézanne

Sophro-Balade dans le Sud-Ouest Marnais

Place de la République Office de Tourisme de Sézanne et sa Région Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 11:45:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-30 2026-08-08 2026-09-19

Les sophro-balades dans le Sud-Ouest marnais font leur grand retour pour la saison 2026 !Tout public

Les sophro-balades dans le Sud-Ouest marnais font leur grand retour pour la saison 2026 !

Organisées par l’Office de tourisme de Sézanne et sa région, en collaboration avec Sonia Pinto, sophrologue, ces balades vous invitent à découvrir le territoire autrement, en prenant le temps de vous reconnecter à la nature… et à vous-même.

Guidé(e) par Sonia, laissez-vous porter par une expérience mêlant marche, respiration, détente et pleine conscience, au cœur des paysages du Sud-Ouest marnais.

Plusieurs dates seront proposées au fil de la saison

→ Samedi 20 juin 2026 de 10h00 à 11h45 La Forestière (carrefour de l’étoile)

→ Mercredi 30 juillet 2026 de 10h00 à 11h45 Esternay

→ Samedi 08 août 2026 de 10h00 à 11h45 Anglure

→ Samedi 12 septembre 2026 de 10h00 à 11h45 Marcilly-sur-Seine

Pensez à réserver auprès de l’Office de tourisme de Sézanne et sa région. .

Place de la République Office de Tourisme de Sézanne et sa Région Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 3 29 80 54 13

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English : Sophro-Balade dans le Sud-Ouest Marnais

Sophro-balades in southwestern Marne are back for the 2026 season!

L’événement Sophro-Balade dans le Sud-Ouest Marnais Sézanne a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Sézanne et sa région