Sophro-Balade dans le Sud-Ouest Marnais Place de la République Sézanne
Sophro-Balade dans le Sud-Ouest Marnais Place de la République Sézanne samedi 20 juin 2026.
Sézanne
Sophro-Balade dans le Sud-Ouest Marnais
Place de la République Office de Tourisme de Sézanne et sa Région Sézanne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 11:45:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-07-30 2026-08-08 2026-09-19
Les sophro-balades dans le Sud-Ouest marnais font leur grand retour pour la saison 2026 !Tout public
Les sophro-balades dans le Sud-Ouest marnais font leur grand retour pour la saison 2026 !
Organisées par l’Office de tourisme de Sézanne et sa région, en collaboration avec Sonia Pinto, sophrologue, ces balades vous invitent à découvrir le territoire autrement, en prenant le temps de vous reconnecter à la nature… et à vous-même.
Guidé(e) par Sonia, laissez-vous porter par une expérience mêlant marche, respiration, détente et pleine conscience, au cœur des paysages du Sud-Ouest marnais.
Plusieurs dates seront proposées au fil de la saison
→ Samedi 20 juin 2026 de 10h00 à 11h45 La Forestière (carrefour de l’étoile)
→ Mercredi 30 juillet 2026 de 10h00 à 11h45 Esternay
→ Samedi 08 août 2026 de 10h00 à 11h45 Anglure
→ Samedi 12 septembre 2026 de 10h00 à 11h45 Marcilly-sur-Seine
Pensez à réserver auprès de l’Office de tourisme de Sézanne et sa région. .
Place de la République Office de Tourisme de Sézanne et sa Région Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 3 29 80 54 13
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English : Sophro-Balade dans le Sud-Ouest Marnais
Sophro-balades in southwestern Marne are back for the 2026 season!
L’événement Sophro-Balade dans le Sud-Ouest Marnais Sézanne a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Sézanne et sa région
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