Brunch à l’Éthic’Quête à Sézanne L’Éthic’Quête Sézanne
dimanche 9 août 2026 · L'Éthic'Quête · Sézanne
Informations pratiques
Sézanne
Brunch à l’Éthic’Quête à Sézanne
L’Éthic’Quête 13 Place de la République Sézanne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:30:00
fin : 2026-08-09 13:00:00
Date(s) :
2026-08-09 2026-09-06
Un dimanche par mois de 11h30 à 13h00, offrez-vous un moment gourmand et convivial avec le brunch de l’Éthic’Quête à Sézanne.Tout public
Un dimanche par mois de 11h30 à 13h00, offrez-vous un moment gourmand et convivial avec le brunch de l’Éthic’Quête à Sézanne.
Au menu un plat salé au choix, une douceur sucrée, ainsi qu’un buffet à volonté avec boissons chaudes et fraîches, salade, fruits, pain, œufs brouillés et fromage pour satisfaire toutes les envies.
Un rendez-vous parfait pour se faire plaisir et partager un agréable moment.
Sur réservation.
→ Dimanche 9 août 2026
→ Dimanche 6 septembre 2026 .
L’Éthic’Quête 13 Place de la République Sézanne 51120 Marne Grand Est ethicquete@gmail.com
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English : Brunch à l’Éthic’Quête à Sézanne
One Sunday a month from 11:30 a.m. to 1:00 p.m., treat yourself to a delicious and convivial experience with the brunch at L’Éthique Quête in Sézanne.
L’événement Brunch à l’Éthic’Quête à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Sézanne et sa région
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