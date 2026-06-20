Brunch à l’Éthic’Quête à Sézanne L’Éthic’Quête Sézanne

Informations pratiques

Sézanne

Brunch à l’Éthic’Quête à Sézanne

L’Éthic’Quête 13 Place de la République Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 11:30:00

fin : 2026-08-09 13:00:00

Date(s) :

2026-08-09 2026-09-06

Un dimanche par mois de 11h30 à 13h00, offrez-vous un moment gourmand et convivial avec le brunch de l’Éthic’Quête à Sézanne.Tout public

Un dimanche par mois de 11h30 à 13h00, offrez-vous un moment gourmand et convivial avec le brunch de l’Éthic’Quête à Sézanne.

Au menu un plat salé au choix, une douceur sucrée, ainsi qu’un buffet à volonté avec boissons chaudes et fraîches, salade, fruits, pain, œufs brouillés et fromage pour satisfaire toutes les envies.

Un rendez-vous parfait pour se faire plaisir et partager un agréable moment.

Sur réservation.

→ Dimanche 9 août 2026

→ Dimanche 6 septembre 2026 .

L’Éthic’Quête 13 Place de la République Sézanne 51120 Marne Grand Est ethicquete@gmail.com

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English : Brunch à l’Éthic’Quête à Sézanne

One Sunday a month from 11:30 a.m. to 1:00 p.m., treat yourself to a delicious and convivial experience with the brunch at L’Éthique Quête in Sézanne.

L’événement Brunch à l’Éthic’Quête à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Sézanne et sa région