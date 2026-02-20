Marche pour le Téléthon à Sézanne SEZANNE Sézanne

Marche pour le Téléthon à Sézanne

Début : 2026-12-06 08:30:00

fin : 2026-12-06 09:00:00

Les Randonneurs du Sézannais organisent une marche solidaire au profit du Téléthon le dimanche 6 décembre 2026 à partir de 8h30 à Sézanne.Tout public

Trois parcours sont proposés 5, 7 et 11 km, avec un départ groupé depuis le hall de la Maison des Sports.

Un café d’accueil sera offert aux participants pour bien commencer cette matinée placée sous le signe de la solidarité et de la convivialité. .

SEZANNE Hall Maison des Sports Sézanne 51120 Marne Grand Est

English : Marche pour le Téléthon à Sézanne

Les Randonneurs du Sézannais are organizing a walk in aid of the Telethon on Sunday December 6, 2026, starting at 8:30 am in Sézanne.

