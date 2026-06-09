La Bulle 2026 à Sézanne Place de la République Sézanne

Sézanne

La Bulle 2026 à Sézanne

Place de la République Office de Tourisme de Sézanne et sa Région Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-07-11 13:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25

Comme chaque année, l’Office de tourisme de Sézanne et sa région vous invite à découvrir La Bulle, un rendez-vous incontournable pour partir à la rencontre des vignerons des Coteaux du Sézannais.Tout public

Comme chaque année, l’Office de tourisme de Sézanne et sa région vous invite à découvrir La Bulle, un rendez-vous incontournable pour partir à la rencontre des vignerons passionnés des Coteaux du Sézannais.

Chaque samedi, de 11h00 à 13h00, entre juin et juillet, profitez d’une dégustation gratuite de champagne au cœur de Sézanne. Chaque semaine, un nouveau vigneron vient partager son savoir-faire et vous faire découvrir ses cuvées, avant de vous proposer de prolonger l’expérience avec une visite gratuite de sa maison de champagne l’après-midi.

Des boissons sans alcool sont également prévues pour les personnes qui ne souhaitent pas déguster de champagne ainsi que pour les moins de 18 ans.

Une belle occasion de savourer, apprendre et explorer le patrimoine viticole local… avec modération, bien sûr.

→ Samedi 27 juin 2026, venez rencontrer le Champagne GX Crochet

→ Samedi 04 juillet 2026, venez rencontrer le Champagne Bertrand & Bernard Doyard

→ Samedi 11 juillet 2026, venez rencontrer le Champagne La Bar la Bonne

→ Samedi 18 juillet 2026, venez rencontrer le Champagne Sendron-Destouches

→ Samedi 25 juillet 2026, venez rencontrer le Champagne V & G Dupont .

Place de la République Office de Tourisme de Sézanne et sa Région Sézanne 51120 Marne Grand Est contact@sezanne-tourisme.fr

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English : La Bulle 2026 à Sézanne

Like every year, the Sézanne Tourist Office invites you to discover La Bulle, a not-to-be-missed opportunity to meet the winegrowers of the Coteaux du Sézannais.

L’événement La Bulle 2026 à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Sézanne et sa région