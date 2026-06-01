Conférence Gesticulée à Sézanne Prétoire Sézanne
Conférence Gesticulée à Sézanne Prétoire Sézanne mardi 9 juin 2026.
Sézanne
Conférence Gesticulée à Sézanne
Prétoire Cours d’Orléans Sézanne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 20:00:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Le mardi 9 juin 2026 à 20h00, venez vivre une soirée pour rire, réfléchir et échanger au Prétoire de Sézanne, avec la conférence gesticulée Parents dans la mêlée , animée par Isabelle Pénin.Tout public
Le mardi 9 juin 2026 à 20h00, venez vivre une soirée pour rire, réfléchir et échanger au Prétoire de Sézanne, avec la conférence gesticulée Parents dans la mêlée , animée par Isabelle Pénin.
À destination des parents, avec ou sans leurs ados, cette rencontre propose d’aborder avec humour et recul les défis du quotidien pour mieux transformer l’essai face à nos adolescents.
L’entrée est gratuite, sur inscription, avec un service de garde d’enfants prévu pour permettre à chacun d’en profiter sereinement.
Une soirée enrichissante, sensible et pleine d’énergie ! .
Prétoire Cours d’Orléans Sézanne 51120 Marne Grand Est parentalite@cias-ccssom.fr
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English : Conférence Gesticulée à Sézanne
On Tuesday June 9, 2026 at 8:00 pm, come and enjoy an evening of laughter, reflection and exchange at the Prétoire de Sézanne, with the gesticulated conference Parents dans la mêlée , hosted by Isabelle Pénin.
L’événement Conférence Gesticulée à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Sézanne et sa région
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