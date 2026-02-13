Découverte du jardin partagé des Cordeliers et animations, Le jardin partagé des Cordeliers, Sézanne

Découverte du jardin partagé des Cordeliers et animations 6 et 7 juin Le jardin partagé des Cordeliers Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre du jardin,

Quiz histoire du patrimoine sézannais,

Démonstration de vannerie, le dimanche matin entre 10h et 11h.

Le jardin partagé des Cordeliers mail des Cordeliers 51120 Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est 06 81 85 61 28 Il s’agit du jardin de l’ancien presbytère bordé de vestiges des remparts.

Les membres de l’association jardinent ensemble et accueillent le public pour échanger et partager.

Ce jardin partagé dénommé « des Cordeliers » vous ouvre ses portes à Sézanne, de mars à octobre.

Tout au long de l’année, des évènements sont organisés pour permettre au plus grand nombre de découvrir ce lieu caché sur le mail des Cordeliers. Mail près du prétoire

