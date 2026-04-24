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Brocante à Sézanne Sézanne

Brocante à Sézanne Sézanne dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Centre Ville

Ville : 51120 Sézanne

Département : Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Sézanne

Brocante à Sézanne

Centre Ville Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Le dimanche 7 juin 2026, venez flâner et chiner à l’occasion de la brocante de Sézanne, idéale pour dénicher des objets uniques et faire de bonnes affaires !Tout public
Le dimanche 7 juin 2026, venez flâner et chiner à l’occasion de la brocante de Sézanne, idéale pour dénicher des objets uniques et faire de bonnes affaires !

Entre stands variés et ambiance conviviale, petits et grands trouveront leur bonheur décoration, objets anciens, vêtements, jouets et bien plus encore.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de trouvailles et de bonnes affaires !   .

Centre Ville Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 3 26 80 76 04 

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English : Brocante à Sézanne

On Sunday, June 7, 2026, come and stroll through Sézanne?s flea market, ideal for finding unique objects and bargains!

L’événement Brocante à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Sézanne et sa région

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