Brocante à Sézanne Sézanne
Brocante à Sézanne Sézanne dimanche 7 juin 2026.
Sézanne
Brocante à Sézanne
Centre Ville Sézanne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le dimanche 7 juin 2026, venez flâner et chiner à l’occasion de la brocante de Sézanne, idéale pour dénicher des objets uniques et faire de bonnes affaires !Tout public
Le dimanche 7 juin 2026, venez flâner et chiner à l’occasion de la brocante de Sézanne, idéale pour dénicher des objets uniques et faire de bonnes affaires !
Entre stands variés et ambiance conviviale, petits et grands trouveront leur bonheur décoration, objets anciens, vêtements, jouets et bien plus encore.
Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de trouvailles et de bonnes affaires ! .
Centre Ville Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 3 26 80 76 04
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English : Brocante à Sézanne
On Sunday, June 7, 2026, come and stroll through Sézanne?s flea market, ideal for finding unique objects and bargains!
L’événement Brocante à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Sézanne et sa région
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