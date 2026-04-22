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Rendez-vous aux Jardins Jardin partagé des Cordeliers Sézanne

Rendez-vous aux Jardins Jardin partagé des Cordeliers Sézanne samedi 6 juin 2026.

Adresse : Mail des Cordeliers

Ville : 51120 Sézanne

Département : Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Sézanne

Rendez-vous aux Jardins Jardin partagé des Cordeliers

Mail des Cordeliers Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Tout public
Visite libre du jardin
Quiz histoire du patrimoine sézannais
Démonstration de vannerie le dimanche matin entre 10h et 11h

Durant les deux jours, découverte d’une exposition de dessins sur le thème des fleurs, fruits et légumes des écoles sézannaises l’école Saint-Denis et l’école du centre   .

Mail des Cordeliers Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 6 81 85 61 28 

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English : Rendez-vous aux Jardins Jardin partagé des Cordeliers

L’événement Rendez-vous aux Jardins Jardin partagé des Cordeliers Sézanne a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique de la Marne

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