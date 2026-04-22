Rendez-vous aux Jardins Jardin partagé des Cordeliers Sézanne
Rendez-vous aux Jardins Jardin partagé des Cordeliers Sézanne samedi 6 juin 2026.
Sézanne
Rendez-vous aux Jardins Jardin partagé des Cordeliers
Mail des Cordeliers Sézanne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Tout public
Visite libre du jardin
Quiz histoire du patrimoine sézannais
Démonstration de vannerie le dimanche matin entre 10h et 11h
Durant les deux jours, découverte d’une exposition de dessins sur le thème des fleurs, fruits et légumes des écoles sézannaises l’école Saint-Denis et l’école du centre .
Mail des Cordeliers Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 6 81 85 61 28
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English : Rendez-vous aux Jardins Jardin partagé des Cordeliers
L’événement Rendez-vous aux Jardins Jardin partagé des Cordeliers Sézanne a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique de la Marne