Sézanne

Rendez-vous aux Jardins Jardin partagé des Cordeliers

Mail des Cordeliers Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

Visite libre du jardin

Quiz histoire du patrimoine sézannais

Démonstration de vannerie le dimanche matin entre 10h et 11h

Durant les deux jours, découverte d’une exposition de dessins sur le thème des fleurs, fruits et légumes des écoles sézannaises l’école Saint-Denis et l’école du centre .

Mail des Cordeliers Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 6 81 85 61 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux Jardins Jardin partagé des Cordeliers

L’événement Rendez-vous aux Jardins Jardin partagé des Cordeliers Sézanne a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique de la Marne