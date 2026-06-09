Sézanne

Rétro Mobile à Sézanne

Place du Champ Benoist Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le dimanche 5 juillet 2026, la place du Champ Benoist accueille Rétro Mobile, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de véhicules anciens, organisé par l’association Sézanne Rétro Mobile.Tout public

Le dimanche 5 juillet 2026, la place du Champ Benoist accueille Rétro Mobile, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de véhicules anciens, organisé par l’association Sézanne Rétro Mobile.

Admirez une exposition de véhicules anciens, de 1900 à 1990, et plongez dans l’univers fascinant de l’automobile d’hier.

Pour les propriétaires de véhicules, une balade matinale est proposée de 8h30 à 10h00 (dans la limite de 49 véhicules).

Côté gourmand, profitez de la restauration et buvette sur place paella, crêpes sucrées et salées, glaces, barbe à papa… de quoi ravir petits et grands !

Une journée conviviale et rétro à partager en famille ou entre passionnés ! .

Place du Champ Benoist Sézanne 51120 Marne Grand Est sezanneretro@yahoo.com

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English : Rétro Mobile à Sézanne

On Sunday, July 5, 2026, the Place du Champ Benoist will play host to Rétro Mobile, a not-to-be-missed event for classic car enthusiasts, organized by the Sézanne Rétro Mobile association.

L’événement Rétro Mobile à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Sézanne et sa région