Rétro Mobile à Sézanne Sézanne
Rétro Mobile à Sézanne Sézanne dimanche 5 juillet 2026.
Sézanne
Rétro Mobile à Sézanne
Place du Champ Benoist Sézanne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le dimanche 5 juillet 2026, la place du Champ Benoist accueille Rétro Mobile, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de véhicules anciens, organisé par l’association Sézanne Rétro Mobile.Tout public
Le dimanche 5 juillet 2026, la place du Champ Benoist accueille Rétro Mobile, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de véhicules anciens, organisé par l’association Sézanne Rétro Mobile.
Admirez une exposition de véhicules anciens, de 1900 à 1990, et plongez dans l’univers fascinant de l’automobile d’hier.
Pour les propriétaires de véhicules, une balade matinale est proposée de 8h30 à 10h00 (dans la limite de 49 véhicules).
Côté gourmand, profitez de la restauration et buvette sur place paella, crêpes sucrées et salées, glaces, barbe à papa… de quoi ravir petits et grands !
Une journée conviviale et rétro à partager en famille ou entre passionnés ! .
Place du Champ Benoist Sézanne 51120 Marne Grand Est sezanneretro@yahoo.com
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English : Rétro Mobile à Sézanne
On Sunday, July 5, 2026, the Place du Champ Benoist will play host to Rétro Mobile, a not-to-be-missed event for classic car enthusiasts, organized by the Sézanne Rétro Mobile association.
L’événement Rétro Mobile à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Sézanne et sa région
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