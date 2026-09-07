UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Port-la-Nouvelle

Apéro- Quizz, Médiathèque de Port-La Nouvelle, Port-la-Nouvelle

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Port-La Nouvelle · Port-la-Nouvelle

Apéro- Quizz, Médiathèque de Port-La Nouvelle, Port-la-Nouvelle

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Port-La Nouvelle
Adresse
225, rue Jean-Jaurès 11210 Port-La Nouvelle
Ville
11210 Port-la-Nouvelle
Département
Aude
Tarif
Pour adultes. Durée 1h.

Apéro- Quizz Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque de Port-La Nouvelle Aude

Pour adultes. Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Testez vos connaissances autour de la littérature à travers une vingtaine de questions ! Romans, auteurs, personnages, citations… Venez jouer, réfléchir et partager vos connaissances dans une ambiance conviviale autour d’un apéritif. Seul ou en équipe, à vous de jouer !

Médiathèque de Port-La Nouvelle 225, rue Jean-Jaurès 11210 Port-La Nouvelle Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie 0468404313 https://portlanouvelle.fr https://www.facebook.com/serviceculturelpln;https://www.instagram.com/mediatheque.pln/ [{« type »: « phone », « value »: « 0468404313 »}] La Médiathèque municipale de Port-La Nouvelle est un lieu ouvert à tous, dédié à la lecture, à la découverte et aux rencontres. Tout au long de l’année, elle propose expositions, ateliers, animations et rendez-vous culturels.

Installée dans un même bâtiment que le Théâtre de la Mer, elle s’inscrit au cœur de la vie culturelle de la ville, en réunissant dans un même espace lecture, création et spectacle vivant. Accès PMR
Biblis en folie 2026

©Castro

À voir aussi à Port-la-Nouvelle (Aude)