Apéro Quizz V and B Vernon Saint-Marcel
Apéro Quizz V and B Vernon Saint-Marcel mardi 20 janvier 2026.
Apéro Quizz
V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 19:00:00
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Venez tester vos connaissances lors d’un quizz de culture générale ! .
V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59 vernon@vandb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro Quizz
L’événement Apéro Quizz Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération