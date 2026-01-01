Apéro Quizz V and B Vernon Saint-Marcel

Apéro Quizz V and B Vernon Saint-Marcel mardi 20 janvier 2026.

Apéro Quizz

V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 19:00:00
fin : 2026-01-20

Date(s) :
2026-01-20

Venez tester vos connaissances lors d’un quizz de culture générale !   .

V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59  vernon@vandb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro Quizz

L’événement Apéro Quizz Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération