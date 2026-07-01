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AGENDA · Vallorcine

Apéro Science À l’affût des méthodes de suivi de la faune au CREA Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine

mercredi 15 juillet 2026 · Pole Culturel de Vallorcine · Vallorcine

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Pole Culturel de Vallorcine
Adresse
Chef-Lieu
Ville
74660 Vallorcine
Département
Haute-Savoie
Tarif

Vallorcine

Apéro Science À l’affût des méthodes de suivi de la faune au CREA

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Dernier apéro science avant une pause estivale de nos conférences !
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Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 45 16  contact@creamontblanc.org

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English :

This is the last Science Happy Hour before our lecture series takes a summer break!

L’événement Apéro Science À l’affût des méthodes de suivi de la faune au CREA Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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