Apéro Science À l’affût des méthodes de suivi de la faune au CREA Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine
mercredi 15 juillet 2026 · Pole Culturel de Vallorcine · Vallorcine
Informations pratiques
Vallorcine
Apéro Science À l’affût des méthodes de suivi de la faune au CREA
Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 20:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Dernier apéro science avant une pause estivale de nos conférences !
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Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 45 16 contact@creamontblanc.org
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English :
This is the last Science Happy Hour before our lecture series takes a summer break!
L’événement Apéro Science À l’affût des méthodes de suivi de la faune au CREA Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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