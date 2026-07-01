Apéro Science À l’affût des méthodes de suivi de la faune au CREA Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Apéro Science À l’affût des méthodes de suivi de la faune au CREA

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Dernier apéro science avant une pause estivale de nos conférences !

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Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 45 16 contact@creamontblanc.org

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English :

This is the last Science Happy Hour before our lecture series takes a summer break!

L’événement Apéro Science À l’affût des méthodes de suivi de la faune au CREA Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc