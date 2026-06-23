Visite Guidée du Patrimoine Office de Tourisme de Vallorcine Vallorcine
mercredi 15 juillet 2026 · Office de Tourisme de Vallorcine · Vallorcine
Informations pratiques
Vallorcine
Visite Guidée du Patrimoine
Office de Tourisme de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-06-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Deux thèmes différents au choix pour permettre d’apprécier nos racines avec bon sens et d’envisager les curiosités d’aujourd’hui.
Habitat Walser et milieux Naturels ou Pourquoi Vallorcine n’est pas Suisse.
Réservation obligatoire + 33 (0)6 09 81 36 97
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Office de Tourisme de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 81 36 97 contact@xavierdun.com
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English :
Choose from two different themes to explore our roots with a sense of perspective and discover today’s points of interest.
Walser Heritage and Natural Environments, or Why Vallorcine Isn’t Part of Switzerland.
Reservations required: +33 (0)6 09 81 36 97
L’événement Visite Guidée du Patrimoine Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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