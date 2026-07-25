APÉRO & SHOPPING Paddock Amnéville Amnéville
jeudi 13 août 2026 · Paddock Amnéville · Amnéville
Informations pratiques
Amnéville
APÉRO & SHOPPING
Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 23:50:00
Date(s) :
2026-08-13
e Paddock vous invite à une soirée 100 % féminine mêlant détente, convivialité et shopping.
Découvrez la collection Elora lors d’un showroom installé à l’étage, tout en profitant d’un verre entre amies dans une ambiance chaleureuse.Tout public
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Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
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English :
Le Paddock invites you to an all-women’s evening that combines relaxation, camaraderie, and shopping.
Discover the Elora collection in a showroom set up upstairs, while enjoying a drink with friends in a warm and welcoming atmosphere.
L’événement APÉRO & SHOPPING Amnéville a été mis à jour le 2026-07-25 par DESTINATION AMNEVILLE
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