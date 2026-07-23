Soirée WHITE PARTY HOUSE Paddock Amnéville Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

Soirée WHITE PARTY HOUSE

Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 22:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Enfilez votre plus belle tenue blanche et rejoignez-nous pour une soirée élégante et festive au Paddock ! Au programme une ambiance House raffinée, des cocktails, un Happy Hour de 18h à 20h et un DJ set signé Greg Ascori dès 22h.Tout public

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Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

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English :

Put on your best white outfit and join us for an elegant and festive evening at the Paddock! On the agenda: a sophisticated house music vibe, cocktails, a Happy Hour from 6:00 p.m. to 8:00 p.m., and a DJ set by Greg Ascori starting at 10:00 p.m.

L’événement Soirée WHITE PARTY HOUSE Amnéville a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION AMNEVILLE